تعرف على أعداد السيارات الأكثر ترخيصا خلال أغسطس 2022

كتبت : أمانى سمير

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر أغسطس 2022، عدد وأنواع السيارات الأكثر ترخيصا خلال تلك الفترة وهي كالآتي:

أولا : من حيث الترتيب العام سواء ملاكي أو أجرة أو نقل :

احتلت ماركة شيفورولية الترتيب العام من حيث عدد المركبات التى تم التأمين عليها إجباريا عليها بعدد 3398 وفى المركز الثانى نيسان 2787 وفى المركز الثالث شيرى 2232 والمركز الرابع سوزوكى 1319 وفى المركز الخامس ماركة إم جى 1075.

وكان المركز السادس من نصيب ماركة تويوتا 884مركبه وفى المركز السابع هيونداى858وفى المركز الثامن بى واى دى 573وفى المركز التاسع مرسيدس بعدد مركبات 567 وفى المركز العاشركيا بعدد 524مركبه سيارة .

ثانيا :الماركات الملاكى فقط الاكثر ترخيصا خلال اغسطس 2022 فهي كالاتي :

احتلت نيسان المركز الاول فى سيارات الملاكى 2550سيارة وفى المركز الثانى شيرى 2228سيارة وفى المركز الثالث سوزوكى 1212سيارة المركز الرابع ام جى 1075وفى المركز الخامس هيونداى 822وفى المركز السادس تويوتا 684وفى المركز السابع شيفوروليه 548 سيارة وفى المركز الثامن كيا 516وفى المركز التاسع بى واى دى 509 سيارة وفى المركز العاشر مرسيدس 468 .