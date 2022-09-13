تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.35% بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 1.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 713.237 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 10397 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1971 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 12869 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 4204 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2302 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 3289 نقطة.