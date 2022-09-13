بينهم شقيقين.. وفاة 3 أطفال فى حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقى 3 أطفال مصرعهم في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق سيدي سالم شابة، في ترعة، وأصيب 6 أشخاص، لاختلال عجلة القيادة من يد سائق السيارة، ليتمكن أهالي القرية من انتشال ركاب السيارة، وتم نقلهم إلى مستشفى سيدي سالم المركزي.

فمع وصول 9 مصابين في الحادث، وتعامل الأطقم الطبية مع المصابين بمستشفى سيدي سالم المركزي، توفي ثلاثة أطفال من مصابي الحادث، بعد تعامل الفرق الطبية مع المصابين، وتراوحت أعمار المتوفين ما بين 7 شهور وعامين وثلاث سنوات، و وتم رفع حالة طوارئ، للعمل علي إسعاف المصابين في الحادث، حيث جري توجيه المستشفى لرفع حالة الطوارئ بشكل كامل لإسعاف المصابين في الحادث.

كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا، من مأمور مركز شرطة سيدي سالم، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على طريق سيدي سالم شابة، لينتج عن ذلك مصرع 3 أطفال، وإصابة 6 أشخاص بإصابات خطرة، حيث تشير نتائج التحريات الأولية إلى اختلال عجلة القيادة من يد سائقها لتنقلب في الترعة، حيث تبين أن جميعهم من أسرة واحدة.