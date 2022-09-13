بلينكن: يمكن لروسيا أن تلعب دورا فى التهدئة بين أرمينيا وأذربيجان

كتب أحمد عرفة

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتونى بلينكن، إنه يمكن لروسيا أن تلعب دورا في التهدئة بين أرمينيا وأذربيجان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

واتهم أنتونى بلينكن روسيا بمحاولة تصعيد النزاع بين أرمينيا وأذربيجان.

وفى وقت سابق دعا الاتحاد الأوروبى اليوم الثلاثاء، إلى توقف فورى للأعمال العدائية التى اندلعت خلال الساعات الماضية على طول الحدود الأرمينية والأذربيجانية وأسفرت عن وقوع خسائر فى الأرواح، مؤكدة ضرورة عودة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وذكر الاتحاد - في بيان نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الإلكتروني قبل قليل - أنه "يجب أن تعود جميع القوات إلى مواقعها التي كانت تقبع فيها قبل هذا التصعيد ويجب احترام وقف إطلاق النار بالكامل".