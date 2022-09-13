بلينكن: من الصعب التكهن بنتائج هجوم القوات الأوكرانية ضد روسيا

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اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتونى بلينكن، أنه من السابق لأوانه التكهن بنتائج الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية في شمال شرق البلاد ضد القوات الروسية.



وقال بلينكن في كلمة خلال مؤتمر صحفي في العاصمة المكسيكية، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، الثلاثاء إن العمليات التي يقوم بها الجيش الأوكراني تم التخطيط لها، وهي ممنهجة للغاية، لافتا إلى أن الأوكرانيين استفادوا من الدعم الذي قدمته لهم الولايات المتحدة ودول أخرى والمتمثل في المعدات اللازمة للقيام بهذا الهجوم.



وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة ستواصل تزويد كييف بالسلاح والذخيرة وبكل ما هو ضروري.



وشدد بلينكن على أن الأوكرانيين هم من يقاتلون من أجل وطنهم ومن أجل مستقبلهم"، مضيفا "سنواصل القيام بما هو ضروري لدعم كييف".