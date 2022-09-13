بدء إجراءات الكشف الطبى على الطلاب الجدد بجامعة الفيوم.. صور

الفيوم رباب الجالي

تفقد الدكتور ياسر مجدى حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، إجراءات توقيع الكشف الطبى على الطلاب الجدد الملتحقين بكليات جامعة الفيوم للعام الأكاديمى 2023/2022، بحضور الدكتور محمد فاروق الخبيرى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ورانيا أبو السعود، المدير التنفيذى لمركز معلومات الجامعة، وشيماء يوسف، مدير مركز نظم المعلومات الإدارية، ومنال فتحى البشيهى، مدير عام الإدارة الطبية، وعبير الصيفى، مدير إدارة التموين الطبى بالجامعة، وذلك اليوم الثلاثاء.

وأكد الدكتور ياسر مجدى حتاتة حرص الجامعة على تيسير إجراءات الكشف الطبى من خلال استخدام الرابط الإلكترونى المخصص له بموقع جامعة الفيوم، والذى يتيح للطلاب الجدد حجز الكشف الطبى وإنهاء باقى الإجراءات فى أسرع وقت ممكن، بالإضافة لتخصيص أماكن لاستقبال الطلاب مع التشديد على الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية.

وأشار الدكتور محمد فاروق الخبيرى إلى أنه يتم استقبال وتسجيل بيانات الطلاب الجدد ثم توقيع الكشف الطبى من خلال 6 عيادات طبية مجهزة تشمل تخصصات الباطنة العامة والأسنان وقياس قوة الإبصار، بالإضافة لتوافر طاقم إداري وتقني متميز.

وأوضحت الدكتورة رانيا أبو السعود خطوات التسجيل لتوقيع الكشف الطبى بدءا من الدخول لرابط الخدمات الرقمية للجامعة والتسجيل في خدمة الكشف الطبي بالرقم القومي ورقم جلوس الطالب بالثانوية العامة، حيث يتم تحديد يوم الكشف الطبي وبعد انتهائه يحدد الموقع للطالب المصروفات الدراسية في حالة الكليات التي لا تتطلب إجراء مقابلة شخصية أو تحديد موعد إجراء المقابلة الشخصية وبعد اجتيازها يتم تحديد المصروفات للطلاب من خلال الموقع أيضًا.