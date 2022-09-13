"النيابة الإدارية" تستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة.. صور

استقبل اليوم الثلاثاء المستشار عدلى جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة، وذلك لتقديم التهنئة له بتوليه منصبه الجديد رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

وخلال اللقاء، أكد الطرفان على التعاون البنّاء والمستمر بين النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة على كافة المستويات بما يكفل إعلاء سيادة القانون، وتحقيق العدالة الناجزة.

جاء ذلك فى حضور كل من المستشار أحمد مرسى الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار أحمد فكرى الأمين العام للمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد الناصر خطاب عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد السعيد فوزى مدير مكتب فنى رئيس الهيئة للتحقيقات.

وفى نهاية اللقاء قام المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة، بإهداء درع الهيئة التذكارى للمستشار عدلى جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية.