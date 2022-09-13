اليوم السابع
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المشرف على إدارة الآثار المستردة: استرجعنا 5 آلاف قطعة من أمريكا فى 2021

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 01:07 ص
المشرف على إدارة الآثار المستردة: استرجعنا 5 آلاف قطعة من أمريكا فى 2021 شعبان عبد الجواد
كتب محمد شعلان

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أكد الدكتور شعبان عبد الجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار، أنه تم استرداد 5 آلاف قطعة اثرية من الولايات المتحدة الامريكية فى عام 2021، ويقومون باسترداد الاثار المصرية من كافة صالات المزادات العالمية.

وأضاف الدكتور شعبان عبد الجواد، في حوار ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن مصر استطاعت في وقت قصير جدا إعادة الكثير من الاثار المهربة الى مصر، مشيرا إلى أن عقوبة تجارة بالآثار وصلت إلى المؤبد مثل تجارة المخدرات.

وتابع: "نحاول إيصال رسالة للمصريين بالوعي الأثري والوعي بأن الاثار ملك للشعب المصري والحكومة تعمل على عودة الاثار للحفاظ عليها وزيادة الثروة الأثرية، ونعمل على إعادة كل قطعة اثار لمصر".


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