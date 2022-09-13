القبض على عنصر إجرامى وراء سرقة هواتف محمول بالساحل

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، فى ضبط أحد الأشخاص بمنطقة الساحل لقيامه بارتكاب واقعة سرقة هواتف محمولة من داخل أحد المحال، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية ، لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء قيام قوة أمنية بملاحظة الحالة بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة كفرالشيخ) وبحوزته (عدد 9 هواتف محمولة ماركات مختلفة "مجهولة المصدر").

وبمناقشته أمام اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة، عن مصدر المضبوطات اعترف بأنها من متحصلات واقعة سرقة من داخل محل هواتف كائن بمحافظة كفرالشيخ، وباستدعاء مالك المحل المشار إليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.