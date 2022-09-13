اليوم السابع
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القبض على المتهم بقتل شخص وإصابة آخر في مدينة 6 أكتوبر

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 08:39 م
القبض على المتهم بقتل شخص وإصابة آخر في مدينة 6 أكتوبر القبض على المتهم بقتل شخص وإصابة آخر في 6 أكتوبر - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل شخص وإصابة آخر بمدينة 6 أكتوبر، بسبب خلافات بينهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص وإصابة آخر نتيجة إطلاق النار عليهما.
 
بإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهم، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات بينهم. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 

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