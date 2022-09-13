العثور على جثمان عامل يطفو أعلى سطح مياه البحر الصغير بالدقهلية

فريق المحافظات

عثر أهالى قرية ميت السودان التابعة لمركز دكرنس بالدقهلية، علي جثمان عامل في العقد الثالث من عمرة يطفو علي سطح المياه.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث بورود إشارة من مركز شرطة دكرنس بعثور أهالي قرية ميت السودان علي جثمان في مياه البحر الصغير امام القرية وتم إستخراجه بمعرفة الأهالي.

وبالفحص والتحري تبين أن الجثمان للمدعو السعيد رفيق محمد أحمد مصطفى 22 عامًا، عامل مطبعه، مقيم قرية العزازنة دكرنس، وله محضر تغيب ويعانى من مرض نفسي، تم تحرير محضر بالواقعة وتحويلة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.