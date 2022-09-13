اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 11:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

العثور على جثمان عامل يطفو أعلى سطح مياه البحر الصغير بالدقهلية

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 10:55 م
العثور على جثمان عامل يطفو أعلى سطح مياه البحر الصغير بالدقهلية إسعاف - أرشيفية
فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عثر أهالى قرية ميت السودان التابعة لمركز دكرنس بالدقهلية، علي جثمان عامل في العقد الثالث من عمرة يطفو علي سطح المياه. 
 
وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث بورود إشارة من مركز شرطة دكرنس بعثور أهالي قرية ميت السودان علي جثمان في مياه البحر الصغير امام القرية وتم إستخراجه بمعرفة الأهالي. 
 
وبالفحص والتحري تبين أن الجثمان للمدعو السعيد رفيق محمد أحمد مصطفى 22 عامًا، عامل مطبعه، مقيم قرية العزازنة دكرنس، وله محضر تغيب ويعانى من مرض نفسي، تم تحرير محضر بالواقعة وتحويلة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 
 
 
 
 

جثمان شاب

ميت السودان

مركز دكرنس

العقد الثالث

حوادث

أخبار الدقهلية

المنصورة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة