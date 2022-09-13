الضرائب: على ممولى المرحلة الثانية للإيصال الإلكترونى تسجيل نقاط البيع قبل الخميس

كتب - أحمد يعقوب

طالب مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين الملزمين بالمرحلة الثانية لمنظومة الإيصال الإلكتروني وفقا للقرار رقم (345) لسنة 2022، بالدخول على الموقع الإلكترونى، لتسجيل نقاط البيع لديهم في موعد غايته 15/9/2022، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار التيسيرات التى تقدمها المصلحة لممولى المرحلة الثانية لمنظومة الإيصال الإلكترونى، وذلك بدلا من التوجه إلى مركز كبار الممولين لتسجيل نقاط البيع، مما يؤدي إلى توفير الوقت والجهد.

وأضاف مختار توفيق، إنه استمرارًا للتيسيرات والدعم الذى تقدمه المصلحة، سوف يتم إجراء فحص أجهزة نقاط البيع من خلال شركة E-Tax بتفويض من مصلحة الضرائب داخل أماكن تواجد نقاط البيع لدى الشركات، مناشدا ممولي المرحلة الثانية من المنظومة، تقديم الدعم والتعاون اللازم لممثلي شركة E- Tax للانتهاء من عملهم وتسجيل نقاط البيع الخاصة بالممولين، لافتا إلى أن تسجيل أجهزة نقاط البيع وتفعيلها يضمن إلتزام الشركات بإرسال الايصالات الإلكترونية في 1/10/2022 وهو موعد إلزام المرحلة الثانية.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن عدم الالتزام بإصدار الايصالات الإلكترونية في الموعد المحدد للإلزام ستضطر معه المصلحة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة والتي قد تصل إلى الإحالة إلى النيابة العامة، ومن ثم المحاكمة الجنائية لتطبيق العقوبات المقررة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، هذا بالإضافة إلى رفع درجة المخاطر الخاصة بالشركات غير الملتزمة إلى الدرجة العالية، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها مصلحة الضرائب للشركات الملتزمة.