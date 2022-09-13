وأوضح المركز - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية " شينخوا" - أن رياحا شديدة القوة ستضرب المناطق الساحلية في تايوان وتشجيانغ وفوجيان وشانغهاي وجيانغسو من الوقت الحالي حتى بعد ظهر غد الأربعاء، مضيفا أنه خلال الأيام الثلاثة المقبلة، من المتوقع أن تشهد بعض المناطق في تايوان وتشجيانغ وشانغهاي وجيانغسو وشاندونغ ولياونينغ أمطارا غزيرة.

ونصح المركز المناطق المذكورة أعلاه باتخاذ الاستعدادات الطارئة للإعصار، وطلب من السكان المحليين تجنب السفر خلال فترات الرياح والأمطار القوية.

ويوجد في الصين نظام للإنذار من الطقس السيئ مؤلف من أربع مستويات مرمزة بألوان مختلفة، حيث يمثل اللون الأحمر أشد إنذار، ويليه البرتقالي ثم الأصفر والأزرق.