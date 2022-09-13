الشرطة تعيد فتاة هربت من منزلها بالإسكندرية بسبب خلافات أسرية

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن حقيقة ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مصحوباً بصورة لإحدى الفتيات وإدعاء القائمة على النشر بتعرض الفتاة للاختطاف بمحافظة الإسكندرية والزعم بوجود بعض المقاطع المصورة من إحدى كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة تظهر إصطحاب إحدى السيدات للفتاة وهى فى حالة عدم إتزان.

بالفحص تبين تلقى قسم شرطة سيدى جابر ، بلاغ من والد الفتاة، وأفاد بغيابها عن منزل الأسرة - بدائرة القسم عقب خروجها لحضور "درس تعليمى" بمسكن زميلتها وغلق هاتفها المحمول، وقرر بعدم تحصله على أى تسجيلات مصورة من كاميرات على النحو الوارد بما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى.

باستخدام التقنيات الحديثة تم العثور على الفتاة بمنطقة العطارين بالإسكندرية، وبسؤالها قررت التغيب عن منزل الأسرة بمحض إرادتها لوجود خلافات أسرية فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.