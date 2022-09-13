السيطرة على حريق اشتعل بمطعم كبدة فى كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

اشتعل حريق بمطعم "كبدة" فى كرداسة، صباح اليوم الثلاثاء، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بمطعم فى كرداسة، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية، إلى مكان الواقعة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

وتبين من خلال المعاينة أن الحريق اشتعل بمطعم "كبدة"، ولم يسفر عن إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.