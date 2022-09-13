السياحة والآثار تنظم برنامجاً لمجموعة من طلاب أوائل الثانوية العامة

كتب محمد أسعد

نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برنامجاً سياحياً لمجموعة من طلاب أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022 من مختلف المحافظات بالتعاون مع مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر (الجمهورية) لزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بمحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك إيماناً من الوزارة بدورها الفعال نحو تشجيع الطلاب وتكريمهم وتقديرهم بعد عام من الجد والاجتهاد باعتبارهم يمثلون مستقبل مصر ونهضتها.

وأشار عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لرفع الوعي السياحي والأثري لدى جمهور الشعب المصري بمختلف فئاته العمرية، لافتا إلى أن برنامج الزيارة تضمن زيارة منطقة أهرامات الجيزة والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ومنطقة مجمع الأديان بمصر القديمة، بالإضافة إلى القيام برحلة نيلية على أحد البواخر السياحية.

ومن جانبها، أوضحت مها جلال عيد مدير عام التوعية السياحية بالهيئة أن الطلاب استهلوا البرنامج السياحي بزيارة منطقة أهرامات الجيزة، حيث كان في استقبالهم الأستاذ أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، حيث اصطحبهم في جولة داخل المنطقة مقدما لهم شرحاً تفصيلياً عن تاريخ عصر بناة الأهرامات وطريقة بناء الهرم الأكبر العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم، وتمثال أبو الهول، كما قام بالرد على كافة تساؤلاتهم عن أجدادهم المصريين القدماء بناة الأهرامات وأصحاب حضارة عظيمة تجعلهم يفتخرون بها أمام العالم.

وأضافت أنه عقب انتهاء زيارتهم لمنطقة أهرامات الجيزة توجه الطلاب لزيارة منطقة مجمع الأديان حيث قاموا بجولة بالكنيسة المعلقة وجامع عمرو بن العاص ومعبد بن عزرا حيث لمسوا عن قرب تعدد الحضارات على أرض مصر، وعظمة الحضارة المصرية وتنوعها منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى يومنا الحاضر، كما قاموا بزيارة المتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك لتعريفهم بأحد أهم المتاحف المصرية التي أنجزتها الدولة المصرية بهدف ترسيخ الاعتزاز والانتماء لدى الشعب المصري بالحضارة المصرية العريقة، وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف والذي رحب بهم، وقد أعرب الطلاب خلال جولتهم بقاعات المتحف عن إعجابهم بكنوز المتحف الأثرية وشغفهم بالحضارة المصرية العريقة والتعرف عن قرب على المومياوات المصرية التي استقبلها المتحف من المتحف المصري بالتحرير في موكب مهيب شهده العالم أجمع.

واختتم الطلاب جولاتهم السياحية، بالاستمتاع برحلة نيلية على أحد البواخر السياحية، كما تم توزيع الهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن المقصد السياحي المصري على الطلاب لتعريفهم بالأماكن السياحية والأثرية والمقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها بلدهم.