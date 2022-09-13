السجن 6 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم"أ.ع.ع"، عامل بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الهيروين والأقراص المخدرة، بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبدالحافظ، وعضوية المستشارين أحمد حلاوة، وأحمد أبو القاسم، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس.

تعود أحداث الواقعة إلى عام2022، بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز أخميم، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى مخدر الهيروين والأقراص المخدرة "ترامادول"، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وكشفت التحريات أن المتهم يروج بضاعته على الشباب وأصحاب الكيف والمدمنين فى القرى المجاورة ودائرة مركز أخميم، وتم القبض عليه وبحوزته كمية من لفافات الهيروين وعدد من الأقراص المخدرة كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.