الرقابة المالية تصدر قرارًا بتصفية أعمال الشركة المتحدة للتأمينات العامة

كتب هانى الحوتى

أصدر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 1549 لسنة 2022، بتصفية أعمال الشركة المتحدة للتأمينات العامة، طبقًا للقواعد التي تضمنها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 96 لسنة 2022 بجلسته المنعقدة بتاريخ 31 أغسطس الماضي، على أن يعين الدكتور أحمد مصطفى شوقي (مكتب مزار-مصطفى شوقي للمحاسبة والمراجعة) مصفيًا لأعمال الشركة وعليه شهر اسمه في السجل التجاري وصحيفة الشركات.

وحدد القرار، أن تشكل لجنة ثلاثية للإشراف على أعمال التصفية ومتابعة أعمالها من كل من المستشار رائد جعفر النفراوي المستشار القانوني للاتحاد المصري للتأمين رئيسًا، وكلاً من عثمان شحاته، مستشار مالي مستقل بقطاع التأمين، ومحمد زهران المدير التنفيذي لمجمعة تأمين السفر عضوين، وعلى المصفي أن يعرض على اللجنة أولًا بأول جميع الإجراءات التي يقوم بها لاستكمال تصفية أعمال الشركة.

وحددت أتعاب المصفي بمبلغ 100 ألف جنيه سنويًا (لا تشمل ضريبة القيمة المضافة)، وذلك بخلاف المصاريف الأخرى الخاصة بإنهاء إجراءات التصفية والمثبتة بإيصالات رسمية، وتكون مدة التصفية (6 أشهر) من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز مد هذه المهلة لمدد أخرى بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا فى نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالى 5 ملايين عضو، بإجمالى اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه فى نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.

ويذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.