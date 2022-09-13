الرطوبة تصل 80٪ بالعاصمة.. درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى السبت المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وينشر اليوم السابع لقرائه متوسط نسب الرطوبة المتوقعة حتى السبت كما يلى :

- القاهرة الكبرى:

العظمى 80-85

الصغرى 40-45

- الوجه البحرى:

العظمى 80-85

الصغرى 40-45

- السواحل الشمالية:

العظمى 80-90

الصغرى 55-60

- جنوب سيناء :

العظمى 55-60

الصغرى 30-35

- شمال الصعيد :

العظمى 45-55

الصغرى 20-25

- جنوب الصعيد :

العظمى 30-35

الصغرى 10-15