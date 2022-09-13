اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 03:10 م
أكرم القصاص
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الرئيس اللبنانى يبحث مع نائب رئيس مجلس النواب تطورات مفاوضات ترسيم الحدود

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 02:45 م
الرئيس اللبنانى يبحث مع نائب رئيس مجلس النواب تطورات مفاوضات ترسيم الحدود الرئيس اللبناني ميشال عون
أ.ش.أ

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بحث الرئيس اللبناني ميشال عون مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات غير المباشرة الجارية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، في ضوء التحرك الذي يقوم به الوسيط الأمريكي آموس هوكشتين وزيارته للبنان يوم الجمعة الماضي.
 
جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بقصر الرئاسة ببعبدا.
 
وأوضح بوصعب أن الاتصالات مستمرة مع الوسيط هوكشتين لمتابعة المداولات التي تمت معه خلال زيارته يوم الجمعة الماضي إلى بيروت، والاجتماعات التي عقدها مع رؤساء الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي.

لبنان

ميشال عون

اسرائيل

ترسيم الحدود

بيروت



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