اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 04:57 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية السلفادور بذكرى يوم الاستقلال

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 04:10 م
الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية السلفادور بذكرى يوم الاستقلال الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية السلفادور الرئيس ناييب أرماندو بوكيلي؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.


الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي

مصر

جمهورية السلفادور



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