الرئيس الأمريكى يصدر أمرا تنفيذيا بدعم قطاع التكنولوجيا الحيوية ومكافحة السرطان

أ.ش.أ

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا بدعم قطاع التكنولوجيا الحيوية في إطار مبادرته "كانسر مونشوت"، تيمنًا بالرئيس السابق جون كندي الذي أطلق برنامج "غزو القمر" قبل 60 عامًا.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن بايدن يضغط لبذل جهود مدعومة من الحكومة لتنسيق وتمويل مكافحة مرض السرطان بهدف خفض معدلات الوفاة جراء هذا المرض بنسبة النصف في السنوات الـ25 المقبلة.

ويولي بايدن اهتمامًا خاصًا لمكافحة مرض السرطان إذ أن نجله بو توفي بسرطان الدماغ عام 2015، عندما كان هو نائب الرئيس باراك أوباما.

وكان الرئيس جو بايدن، قد أعلن عن إعادة إطلاق مبادرة "كانسر مونشوت" -التي بدأت خلال إدارة أوباما- لإنهاء مرض يقتل أكثر من 600 ألف شخص سنويًا في الولايات المتحدة.