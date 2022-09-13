الدفاع الروسية: تكبيد قوات أوكرانيا خسائر بشرية تقارب 1600 بين قتيل وجريح

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد قوات كييف في محوري نيكولايف وخاركوف خسائر بشرية تقارب 1600 بين قتيل وجريح.

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"، إلى تدمير مستودع للذخيرة يحوي 45 ألف طن من الذخيرة بمقاطعة نيكولايف وورش إصلاح راجمات صواريخ لقوات كييف بجمهورية دونيتسك.

وأضاف أن القوات الجوية الروسية والصواريخ والمدفعية تواصل توجيه ضربات عالية الدقة ضد القوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، ودمرت أكثر من 20 وحدة من المعدات العسكرية إثر استهداف قوات ومعدات عسكرية لكييف قرب مدينتي كومبيانسك وإيزيوم.

وأوضح أنه تم تحييد 20 متطرفا أوكرانيا باستهداف نقطة انتشارهم في مقاطعة تشيركاسي.