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الداخلية تطلق "كلنا واحد - هدية العروسة" لدعم المُقبلات على الزواج.. صور

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 11:08 ص
الداخلية تطلق "كلنا واحد - هدية العروسة" لدعم المُقبلات على الزواج.. صور مبادرة كلنا واحد
كتب محمود عبد الراضي

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أعدت مبادرة "كلنا واحد" واحدةً من أكبر المبادرات المجتمعية التى أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية فى إطار الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين ودعم منظومة الحماية الاجتماعية.

وفى هذا الإطار، فقد قامت وزارة الداخلية بإطلاق مبادرة (كلنا واحد – هدية العروسة) بكافة محافظات الجمهورية تستهدف إهداء عدد من مستلزمات الزواج أطقم "ملابس - مفروشات – سجاد" لعدد 10 من العرائس المقبلات على الزواج بكل محافظة خاصةً من (ذوى الإعاقة – الأيتام – الأسر الأكثر إحتياجاً) بواقع (35) طقم لكل حالة  وذلك تأكيداً على الدور المجتمعى لوزارة الداخلية وحرصها على دعم ومساندة كافة فئات المجتمع والمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.. حيث تم تنظيم إحتفالية بمقر نادى الشرطة بمحافظات (دمياط - جنوب سيناء - بنى سويف – مطروح – المنيا – قنا – السويس - البحر الأحمر – سوهاج - كفرالشيخ) لتوزيع (الهدايا ومستلزمات الزواج) على العرائس اللاتى تم اختيارهن، كما تم إيفاد مأموريات من ضباط وضابطات أقسام حقوق الإنسان بمختلف مديريات الأمن لتسليم الهدايا للعرائس بمقر اقامتهن ممن تعذر حضورهن للاحتفالية.

وهو الأمر الذى لاقى إستحسانهن وكان له بالغ الأثر فى نفوسهن واللاتى أعربن عن خالص الشكر والتقدير لوزارة الداخلية على تلك المبادرة، وعلى ما لمسن من اهتمام يؤكد مدى حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع مختلف فئات المجتمع.

 

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كلنا واحد

مبادرة كلنا واحد

الزواج

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اخبار الداخلية

الامن الانساني



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