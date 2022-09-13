الداخلية تضبط معجون حشيش قبل تصنيعه فى الإسكندرية بقيمة 2.5 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط اثنين من العناصر الإجرامية، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة، وإعادة تدوير وخلط مخدر الحشيش، مُتخذين من دائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، وبحوزتهما ( 42 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالى"10,500" كيلوا جرام – كمية لمعجون مخدر الحشيش معد للتصنيع وزنت" 25 " كيلو جرام – أدوات ومعدات خاصة بالتصنيع - مبلغ مالى – عدد 2 هاتف محمول – سلاح أبيض) وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات .

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 2,500,000 مليون جنيه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين 4 أيام.