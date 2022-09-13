الداخلية تضبط شحنة حشيش وأفيون بقيمة 580 ألف جنيه

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديريتى أمن (الإسماعيلية – السويس) نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق محافظتى (الإسماعيلية – السويس).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، حيث تم ضبط (عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو صوير ) لقيامهما بالإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، مُتخذين من دائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وذلك حال إستقلالهما دراجة نارية بدائرة المركز، وبحوزتهما (40 طربة لمخدر الحشيش– كمية من مخدر الأفيون وزنت 500 جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

ونجحت الجهود في ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين) حال إستقلاله دراجة نارية بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس، وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (580,000) ألف جنيه.