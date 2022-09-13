البيت الأبيض: ندرس تقديم دعم عسكري جديد لأوكرانيا في الأيام المقبلة

كتب أحمد عرفة

أكد البيت الأبيض، أنه يدرس تقديم دعم عسكري جديد لأوكرانيا في الأيام المقبلة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف البيت الأبيض، أن القوات الروسية تخلي مواقعها الدفاعية وخاصة في خاركيف، موضحا أن القوات الأوكرانية تشعر بالانتصار في دونباس.

وفى وقت سابق نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف أى حديث يدور فى بلاده عن إعلان التعبئة العامة.

وقال بيسكوف - للصحفيين اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال عما إذا كان خيار التعبئة العامة في روسيا مطروحا في الوقت الحالي - "في الوقت الحالي لا يوجد حديث عن هذا الموضوع.. والروس يؤيدون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مسألة العملية العسكرية الخاصة، وهذا ما تؤكده المعطيات الإحصائية".

يُذكر أن بعض نواب مجلس الدوما الروسي يطالبون بإعلان التعبئة العامة في البلاد، بجانب ذلك، تشير أنباء إلى أن بعض المعارضين الروس للعملية العسكرية في أوكرانيا دعا للخروج إلى الشارع في موسكو والمدن الروسية، احتجاجا على الحرب والمطالبة بعزل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من منصبه.