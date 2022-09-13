البريطانيون يصطفون أمام قصر وستمنستر قبل يوم من موكب نعش الملكة إليزابيث

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الحضور فى لندن بدأوا يصطفون على طول الطريق أمام قصر وستمنستر فى لندن حيث سيتم نقل تابوت الملكة إليزابيث من قصر باكنجهام غدا والسماح لمئات الآلاف بزيارتها فى قاعة وستمنستر لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة وتقديم الاحترام للملكة الراحلة، وذلك رغم أن الأبواب لن تفتح حتى الساعة 5 مساءً يوم الأربعاء.

وستبقى الملكة في قاعة قصر وستمنستر في لندن لمدة أربعة أيام حتى يوم الجنازة يوم الاثنين، وذلك بعد أن يتم نقل جثمانها مساء اليوم من إدنبرة بالطائرة إلى العاصمة البريطانية لندن.

ويستعد موظفو الأمن لملايين الأشخاص الذين سيأتون لتقديم احترامهم للملكة الراحلة ، ومن المتوقع أن يمتد طابور الانتظار من البرلمان على طول ضفة نهر التايمز.

وتم تحذير الناس ليل الاثنين من الانتظار أو التخييم على طول الطريق حيث سيتم نقل نعش الملكة من قصر باكنجهام إلى قاعة وستمنستر. وقالت وزارة الثقافة والإعلام والرياضة: "من فضلكم لا تنتظرون أو تخيّمون فى الشارع قبل يوم الموكب. إذا فعلتم ذلك قبل هذا الوقت ، فقد يُطلب منكم المغادرة."

وكانت الشوارع المحيطة بقاعة وستمنستر مليئة بالشرطة وموظفي الأمن طوال يوم الاثنين. كانت حدائق برج فيكتوريا المجاورة مليئة بحواجز الأمان المكدسة والمراحيض المحمولة استعدادًا لقوائم الانتظار التي من المتوقع أن تمتد لأميال.