اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 12:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

البريطانيون يصطفون أمام قصر وستمنستر قبل يوم من موكب نعش الملكة إليزابيث

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 11:27 ص
البريطانيون يصطفون أمام قصر وستمنستر قبل يوم من موكب نعش الملكة إليزابيث بروفة استعداد لموكب نعش الملكة فى لندن
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الحضور فى لندن بدأوا يصطفون على طول الطريق أمام قصر وستمنستر فى لندن حيث سيتم نقل تابوت الملكة إليزابيث من قصر باكنجهام غدا والسماح لمئات الآلاف بزيارتها فى قاعة وستمنستر لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة وتقديم الاحترام للملكة الراحلة، وذلك رغم أن الأبواب لن تفتح حتى الساعة 5 مساءً يوم الأربعاء.

وستبقى الملكة في قاعة قصر وستمنستر في لندن لمدة أربعة أيام حتى يوم الجنازة يوم الاثنين، وذلك بعد أن يتم نقل جثمانها مساء اليوم من إدنبرة بالطائرة إلى العاصمة البريطانية لندن.

ويستعد موظفو الأمن لملايين الأشخاص الذين سيأتون لتقديم احترامهم للملكة الراحلة ، ومن المتوقع أن يمتد طابور الانتظار من البرلمان على طول ضفة نهر التايمز.

وتم تحذير الناس ليل الاثنين من الانتظار أو التخييم على طول الطريق حيث سيتم نقل نعش الملكة من قصر باكنجهام إلى قاعة وستمنستر. وقالت وزارة الثقافة والإعلام والرياضة: "من فضلكم لا تنتظرون أو تخيّمون فى الشارع قبل يوم الموكب. إذا فعلتم ذلك قبل هذا الوقت ، فقد يُطلب منكم المغادرة."

وكانت الشوارع المحيطة بقاعة وستمنستر مليئة بالشرطة وموظفي الأمن طوال يوم الاثنين. كانت حدائق برج فيكتوريا المجاورة مليئة بحواجز الأمان المكدسة والمراحيض المحمولة استعدادًا لقوائم الانتظار التي من المتوقع أن تمتد لأميال.


تشارلز

الملك تشارلز الثالث

الملكة إليزابيث

الملكة اليزابيث الثانية

وفاة الملكة اليزابيث الثانية

الملكة اليزابيث

اليزابيث

ملكة بريطانيا

اخبار بريطانيا

باكنجهام

بكنغهام

قصر بكنغهام

Queen Elizabeth II

الحكومة البريطانية

وفاة الملكة اليزابيث

الملك تشارلز

ليز تراس

اليوم السابع

بريطانيا

Charles III



الموضوعات المتعلقة

عمرة للملكة إليزابيث.. القبض على يمنى اعتمر عن ملكة بريطانيا الراحلة.. فيديو

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 11:19 ص

ديلى ميل: شعاع من الشمس يلمع على نعش الملكة إليزابيث

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 10:58 ص

المحطة الأخيرة فى اسكتلندا.. نعش الملكة إليزابيث ينقل جوا إلى لندن

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 10:30 ص

ماذا يحدث فى المملكة المتحدة فى اليوم الرابع لجنازة الملكة إليزابيث؟

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 10:22 ص

الأمير أندرو يتعرض لهجوم أثناء جنازة الملكة إليزابيث.. فيديو

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 07:17 ص

جونسون تعليقًا على لقائه الأخير بالملكة إليزابيث: كانت "مركزة بنشاط"

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 06:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة