الاستخبارات الأمريكية: واشنطن أبلغت عدة دول بمحاولات التدخل الروسية في شؤونها

كتب أحمد عرفة

أكدت الاستخبارات الأمريكية، أن روسيا دعمت أحزابا ومسؤولين في دول عدة بـ 300 مليون دولار منذ 2014، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت الاستخبارات الأمريكية، أن الأموال الروسية للأحزاب في دول عدة كانت للتأثير على الانتخابات فيها.

وأوضحت الاستخبارات الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت دولا عدة بمحاولات التدخل الروسية في شؤونها.

وقالت الاستخبارات الأمريكية: لدينا معلومات حول مسؤولين بدول أجنبية تلقوا أموالا سرا من روسيا، كاشفة عن محاولات روسيا للتأثير على الانتخابات في دول عدة.

وفى وقت سابق قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف "إن وجود عالم أحادي القطب أصبح أمرا مستحيلا، بينما تتداخل وتتصدع على نحو خطير أسس هذا النظام".

وأضاف بيسكوف - للصحفيين اليوم الثلاثاء، "نحن نتفق ونتناغم مع الرفاق الصينيين من حيث استحالة استمرار وجود العالم أحادي القطب واستحالة وضع يُشرع فيه (المليار الذهبي) القواعد في الاقتصاد والسياسة"، مشددا على أن مثل هذا الوضع لم يعد ممكنا.

وكان رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشان شو قد أعلن أثناء زيارته لموسكو مؤخرا أن المعارضة المشتركة لسياسة الهيمنة والمضايقة والقوة، هي من المجالات المهمة في التعاون الاستراتيجي بين روسيا وبلاده.