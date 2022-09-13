اعرف أسباب وعلاجات آلام الجانب الأيمن من الظهر

فاطمة ياسر

هل تعاني من ألم في الجانب الأيمن من الظهر؟..إذا عليك التعرف علي أبرز وأهم الأسباب المؤدية لذلك، وفقا لموقع “webmed”.

أشار التقرير، أن بعض النساء يعانين من ألم أسفل الجانب الأيمن قد يكون له العديد من الأسباب ومنها التهاب الرائدة الدودية، أو مشاكل في عسر الهضم، أو مشكلات في الكلي، أوالغازات، أو قد يكون دليل علي وجود مشكلة ما للنساء،كالحمل خارج الرحم، أو التهاب في الحوض.

وأضاف التقرير، أن هناك بعض الأسباب الأخري الناتجة عن الإصابة بألم أسفل الجانب الأيمين، ومنها التهاب الأمعاء، أو متلازمة القولون العصبي، أو مشكلة في الكبد، أو ارتجاع المريء.



وقدم التقرير، أبرز وأهم طرق لعلاج ألم أسفل الجانب الأيمن، ومنها:

-الإكثار من تناول الماء، والسوائل.

-أخذ المسكنات الشائعة كالأسبرين أو مسكنات العظام التي تعمل علي تحسن سيولة الدم.

-القيام بعمل كمادات ساخنة علي مكان الألم.

وأضاف التقرير، أنه في حالة عدم التحسن من الألم بعد يوم أو يومين عليك الذهاب مباشرة إلي الطبيب للتعرف علي أفضل سبل العلاج، كما أن الشعور بألم ونوبات بشكل مفاجيء يعد من العلامات التي يجب إخبارها للطبيب، للحصول علي العلاج الجيد.