اجتماع ثلاثى بين ألمانيا وفرنسا وبولندا الخميس المقبل لمناقشة السياسة الأوروبية الحالية

كتبت: هناء أبو العز

ذكرت وزارة الخارجية الألمانية أن وزيرة الدولة لشؤون أوروبا آنا لورمان، ستعقد اجتماعا مع وزير الدولة الفرنسى لأوروبا، لورانس بون، والوزير البولندي لأوروبا كونراد شيمانسكى، يومى الخميس والجمعة المقبلين فى دير"إيبرباخ" بولاية "هيسين" الألمانية كجزء من اجتماع "مثلث فايمار".

وأوضحت الوزارة - فى بيان اليوم الثلاثاء - أنه من المقرر أن يبحث الاجتماع القضايا السياسية الأوروبية الحالية، كما يتم التطرق إلى أزمة اللاجئين الأوكرانيين، وتداعياتها على الدول الثلاث.

يذكر أن التحالف الثلاثي (مثلث فايمر) الذي يضم ألمانيا وبولندا وفرنسا تأسس فى أغسطس 1991 بمدينة "فايمر" بألمانيا، وتم تأسيسه من قبل وزراء خارجيه البلاد الثلاثة آنذاك؛ بهدف تعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة في مناطق الأزمات.