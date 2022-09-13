اليوم السابع
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إيبارشية بنى مزار تحتفل بعيد النيروز بتطيب رفات القديسيين

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 09:25 م
إيبارشية بنى مزار تحتفل بعيد النيروز بتطيب رفات القديسيين جانب من القداس
كتب: محمد الأحمدى

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احتفلت إبراشية بنى مزار والبهنسا بعيد النيروز فى سهرة روحية ممتدة، استمرت لأيام، حيث صلى نيافة الأنبا أنيانوس أسقف الإيبارشية صلاة العشية بكاتدرائية القديس مار مرقس ببني مزار (مقر المطرانية)، وخلالها طيَّب رفات الشهداء.

 واختتمت الصلوات بالقداس الإلهى، وشارك نيافته الصلوات مع مجمع كهنة الكنيسة.

واحتفلت الكنيسة الأرثوذكسية الأحد الماضى، بعيد النيروز، حيث يعتبر رأس السنة القبطية الجديدة 1739 ( 6262 بحسب التقويم المصرى القديم) وفقاً للتقويم القبطى، وهو امتداد للتقويم المصرى القديم، الذى يعد من بين الأقدم فى تاريخ البشرية.

وتعتبر كلمة "نيروز" كلمة قبطية وتعنى ميعاد اكتمال موسم فيضان النيل وهذا العيد مرتبط بالفلاح المصرى فى المقام الأول، وارتبط بالأقباط منذ عصرالإمبراطور دقلديانوس الذى كان عصره قاسيًا وتم فيه اضطهاد المسيحية وهذا أدى إلى تخصيص الأقباط هذا اليوم لزيارة أجساد شهدائهم وما زال يُحتفل بهحتى الآن فى الكنائس ويطلق عليه لقبًا ثانيًا وهو "عيد الشهداء".

القداس
القداس

 

جانب من القداس
جانب من القداس

 

تطيب الرفات
تطيب الرفات

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

تطيب الرفات

رفات القديسيين



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