اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 08:03 م
أكرم القصاص
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إصابة 7 أشخاص إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز فى البحيرة

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 06:42 م
إصابة 7 أشخاص إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز فى البحيرة انفجار أنبوبة غاز - أرشيفية
فريق المحافظات

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أصيب، منذ قليل، 7 أشخاص بكدمات وحروق مختلفة بأنحاء الجسم إثر انفجار أنبوبة غاز داخل منزل بمركز رشيد بالبحيرة، حيث تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة  إخطارا بالحادث من شرطة النجدة. 
 
وبالفحص تبين وقوع حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل منزل بقرية أدفينا التابعة لمركز رشيد بالبحيرة، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بحروق مختلفة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى رشيد العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث. 

انفجار أنبوبة غاز

قرية ادفينا

محافظة البحيرة

مركز رشيد

مستشفى رشيد



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