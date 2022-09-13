إصابة 7 أشخاص إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز فى البحيرة

فريق المحافظات

أصيب، منذ قليل، 7 أشخاص بكدمات وحروق مختلفة بأنحاء الجسم إثر انفجار أنبوبة غاز داخل منزل بمركز رشيد بالبحيرة، حيث تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين وقوع حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل منزل بقرية أدفينا التابعة لمركز رشيد بالبحيرة، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بحروق مختلفة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى رشيد العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.