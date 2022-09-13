إحالة أوراق عامل لفضيلة المفتى لقتله شخص وإصابة آخر فى ابوصوير بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية الدائرة الثانية برئاسة المستشار محمد نصرالدين بركات وعضوية المستشارين محمد الصواف ومحمد الملط ومحمود مجدى وأمانة سر محمد نجيب بإحالة أوراق المتهم "إبراهيم.س.ح" إلى فضيلة المفتى فى الجناية رقم 3314 لسنة 2022 والمقيدة برقم 1230 لسنة 2022 كلى الاسماعيلية لاتهامه بقتل شخص وإصابة اخر رميا بالرصاص بسبب الخلاف على أولوية المرور فى ابوصوير بمحافظة الإسماعيلية .

وتعود أحداث الواقعة الى يوم 23/4/2022عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من مأمور مركز شرطة ابوصوير بلاغا من احد المواطنين يفيد بوقوع مشاجرة بين احد الاشخاص واخر على اولوية المرور وقيام احد اطراف المشاجرة باطلاق اعيرة نارية من مسدس بحوزته مما ادى الى مقتل شخص واصابة اخر وفرالمتهم هاربا .

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ حيث وجدت الاجهزة الامنية شخصين مصابين باعيرة نارية أحدهما متوفى والآخر مصاب وعلى الفور تم نقل المصاب الى المستشفى لإسعافه والجثة تم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

ودلت تحريات ضباط مباحث ابوصوير ان مشاجرة حدثت على اولوية المروربين كلا من "ابراهيم .س.ح"33 عام عامل مقيم القنطرة شرق وله محل اقامة اخر مركز فايد بمحافظة الاسماعيلية طرف اول وبين المجنى عليهما "جهاد.م.س"و"حسن.س.س" طرف ثانى حيث قام المتهم باخراج سلاح نارى كان بحوزته "مسدس" وقام بقتل الاول وباصابة الثانى وفر هاربا.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى احالته الى محكمة جنايات الاسماعيلية التى اصدرت قرارها المتقدم.