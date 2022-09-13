أوعى تتردد.. عداد الكهرباء الكودى يوفر أكثر من نظام الممارسة

كتبت رحمة رمضان

بعض المواطنين يترددون فى قرار تركيب عداد الكهرباء الكودى خوفا من تحمل أعباء مالية أكثر من المحاسبة بنظام الممارسة، و لكن الحقيقة هو أن هذا العداد أوفر من نظام الممارسة الذى يعتمد على متوسط الاستهلاك بخلاف الكودي الذى يتميز بالدقة فى المحاسبة من خلال شحن رصيد بالعداد.

وفيما يلي كل ما تريد معرفته عن مميزات عداد الكهرباء الكودى:

1- العداد الكودى هو عداد كهرباء مسبوق الدفع يتم شحن الرصيد به من خلال كارت شحن لكنه لا يحمل أسم مالك الوحدة التى يتم توصيل التيار لها و لكن يحمل رقم كودى.

2- يعتبر العداد الكودى افضل من نظام الممارسة لانه يحاسب المستهلك على استهلاكه الفعلى فقط بعكس الممارسة التى تعتمد على تحديد غرامية مالية بشكل شهرى يصعب تحديدها بشكل دقيق فتكون ظالمة للمواطن و الدولة معا.

3- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودى لا تختلف عن قيمة العداد التقليدى.

4- سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف فى العداد الكودى عن غيره و يتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها.

5- إلزام من يتم التعامل معهم بنظام الممارسة أى من تم تحرير محاضر لهم ويبلغ 650 ألف محضر بتركيب العدادات الكودية .

6- إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن احد المواطنين من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء أى يمكن لمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى اذا لم يلتزم باقى سكان العقار.

7- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.