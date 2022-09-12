يحافظ على حياة مقدم البلاغ.. كيفية تحرير محضر عدم تعرض ضد أحد الزوجين

كتبت أسماء شلبى - سليم على

حال وقوع الخلافات الأسرية بين الزوج والزوجة، يلجأ كل منهما إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية نفسه من تعدي الطرف الآخر، وضمان عدم التعرض لـ "المضايقات والتهديدات أو الإيذاء"، ليكون ذلك المحضر دليل إدانة للمتهم حال التعرض مرة أخرى لمحرر البلاغ.

وخلال السطور التالية نستعرض كيفية حصول الطرف الذي يتعرض لمضايقات، لأمر حماية وتحرير محضر عدم تعرض- بشكل قانوني، أمام قسم الشرطة، وما هي الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها خلال عمل محضر عدم تعرض، وماذا يحدث حال التصالح أو التنازل عن تحرير محضر عدم تعرض في قسم الشرطة أو القضايا بالمحاكم.

ما هو محضر عدم التعرض؟

محضر عدم التعرض يتم تحريره داخل قسم الشرطة، حال الخشية من التعرض للإيذاء على يد شخص ما، سواء كان شخص غريب أو من داخل الأسرة كالزوج أو الزوجة أو أحد أفرراد العائلة، كما أنه يعتمد على شكوي المجني عليه وما حدث له -من مضايقات- على يد الجاني، ويتم ذكر التفاصيل بالمحضر سواء كان الضرر ماديا أو معنويا، والاستعانة بشهود واقعة أى -شهود الإثبات- على قيام المشكو فى حقه بالتعرض، وإرفاقه بالمستندات أو الأوراق، ويقوم الضابط المسؤول بعمل صيغة محضر عدم تعرض للمجني عليه، وخلال المحضر إذا كان هناك أى جريمة جنحة أو اعتداء اثبتها فى المحضر، يتم أخذ المحضر رقم جنح، بجانب رقم المحضر الأساسى، ومتابعة المحضر لضمان عدم التعرض، والتوقيع على الأقوال من قبل محرر المحضر.

الحبس وجوبي

وحال تحرير محضر "عدم تعرض"، تكون العقوبة مشددة، إذا تم إثبات الجريمة في حق المتهم بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود حتي ينال عقوبته، لأنه في حالة عدم ثبوت الجريمة سيحكم ببراءته، ويعاقب مرتكب جريمة الضرب أو الجرح المقترنة بالظرف المشدد - محضر عدم التعرض – حيث يعتبر سبق وإصرار، ويتم صدور قرار بالحبس بين حديها الأدنى والأقصى فلا يجوز أن تنقص عقوبة الحبس عن أربعة وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنوات وفقا للقواعد العامة "المادة 18 عقوبات" حيث يكون الحبس وجوبي.

كيف يتم التصالح بمحضر"عدم التعرض"

وفي حالة عمل محضر الصلح داخل قسم الشرطة لا تعتد به النيابة إذا بدأت في تحقيقاتها في الواقعة الماثلة أمامها، وهنا يجب التصالح أمام النيابة المختصة، أما إذا أحيلت القضية إلى المحكمة، فالتصالح يتم أمام المحكمة.