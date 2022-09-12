اليوم السابع
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الإثنين، 12 سبتمبر 2022 10:13 ص
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وزير التعليم يصدر قرارًا بترقية 268 معلم وأخصائي مساعد

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 10:13 ص
وزير التعليم يصدر قرارًا بترقية 268 معلم وأخصائي مساعد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
محمود طه حسين

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أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بترقية 268 معلم وأخصائي مساعد على مستوي الجمهورية، بعد استيفائهم البرامج التدريبية التي اعتمدتها الأكاديمية المهنية للمعلمين وحصولهم على شهادة الصلاحية اللازمة لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية.
 
ونص القرار، على أن يمنح السادة المحافظون - كل في نطاق اختصاصه- القرارات اللازمة لتعيين المعلمين/ الإخصائيين المساعدين، بوظيفة معلم/أخصائي، خلال ستين يومًا من تاريخ صدور هذا القرار، وذلك بعد التحقق من استيفائهم باقي متطلبات التعيين، على أن يُمنح المعينون بدل الاعتماد المقرر قانونًا، اعتبارًا من أول الشهر التالي لصدور قرار المحافظ المختص بالتعيين.
 
 

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