منظمة "منتدى المرأة الإفريقية للابتكار وريادة الأعمال" تعقد مؤتمرها السنوي

كتب محمود طه حسين

أعلنت منظمة "منتدى المرأة الإفريقية للابتكار وريادة الأعمال" عن قائمة المتحدثين الرئيسيين المشاركين فى النسخة الثامنة من مؤتمرها وجوائزها السنوية، والتى تستضيفها العاصمة المصرية، القاهرة، يومى 26 و27 سبتمبر الجارى.

وتعقد منظمة "منتدى المرأة الإفريقية للابتكار وريادة الأعمال" مؤتمرها وحفل الجوائز السنوى لأول مرة فى منطقة شمال إفريقيا بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى المصرية وجمعية رجال الأعمال المصريين. ومن المُقرر أن يشارك أكثر من 60 من قادة الفكر وخبراء الصناعة من إفريقيا وجميع أنحاء العالم فى مختلف الأعمال التجارية، وجميع قطاعات التنمية، والحكومات فى المؤتمر لتبادل الآراء والأفكار.

وتُقام نسخة هذا العام من المؤتمر بعنوان "النهوض بإفريقيا من خلال التكامل بين الجنسين"، وتهدف إلى تعزيز وتسريع نمو مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة والمتوسطة؛ لتحقيق النمو الاقتصادى الشامل فى إفريقيا.

ويمنح المؤتمر مجتمع رواد الأعمال فى إفريقيا فرصة لإجراء المناقشات فى مجالات: ريادة الأعمال، والقيادة، والتكنولوجيا، والابتكار، والاستدامة، والتجارة بين الدول الإفريقية، والتمويل، والاستثمار، والطاقة، والبنية التحتية، والزراعة، والأمن الغذائى.

وتشمل قائمة المتحدثين الرئيسيين أيضًا مديرة الرئيس التنفيذى لدار "نهضة مصر للنشر" ومؤسسة شركة "EdVentures" داليا إبراهيم"، ورئيسـة مجلس الأعمال الإفريقى الدكتورة "أمانى عصفور"، والمدير العام لغرفة التجارة والصناعة فى لاغوس "شينيرى ألمونا"، ومديرة برنامج "العمل المالى الإيجابى للمرأة فى إفريقيا" "مريم استير داسانو".

وتعقد منظمة "منتدى المرأة الإفريقية للابتكار وريادة الأعمال" مؤتمر هذا العام بالاشتراك مع وزارة التعاون الدولى المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وشركة نهضة مصر لريادة الأعمال "EdVentures"، ومجموعة "إيه بى أو" (الشريك الرئيسى للمنتدى والناقل الرسمى لأخباره)

ويُقام حفل توزيع جوائز منتدى المرأة الإفريقية للابتكار وريادة الأعمال وحفل العشاء يوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022.

وقالت وزيرة التعاون الدولى المصرية الدكتورة "رانيا المشاط": "إن استضافة منتدى المرأة الإفريقية للابتكار وريادة الأعمال 2022 فى مصر يعكس حرص الدولة ودعمها لتمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها الاقتصادية، والأدوار الهامة التى تلعبها فى الابتكار وريادة الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة".

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط: "هذه الخطوة تعكس أيضًا الأدوار بالغة الأهمية التى تلعبها الدولة والجهود الوطنية المبذولة فى مجال تمكين المرأة لتعزيز إسهام المرأة فى أسواق العمل".

وقالت إيرين أوتشيم، مؤسسة والرئيسة التنفيذية لمنتدى المرأة الإفريقية للابتكار وريادة الأعمال، أن شعار نسخة هذا العام من المؤتمر مستوحًى من حقيقة أنه لا يُمكن - ولا ينبغى - استبعاد النساء أو الرجال من أى نقاش حول تمكين المرأة أو ريادة الأعمال، مؤكدة أن التنوع والتكامل بين الجنسين يُعد أمرًا حيويًّا للنمو الاقتصادى فى إفريقيا.

وأضافت أوتشيم: "لقد أحرز المؤتمر قدرًا كبيرًا من التقدم، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذى يتعين القيام به، وخاصة فيما يتعلق بحصول رائدات الأعمال على التمويل، ووصولهن إلى الأسواق، والتدريب على المهارات، والشبكات".

وتابعت: "مصر تتصدر مجتمع ريادة الأعمال والابتكار فى إفريقيا، وسنتعلم ونتواصل مع الأشخاص الذين يقودون هذا الاقتصاد المتنامى والاقتصادات الإفريقية الأخرى".