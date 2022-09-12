اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 سبتمبر 2022 10:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع طفل أثناء لعبه داخل مسكنه في الصف

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 10:10 م
مصرع طفل أثناء لعبه داخل مسكنه في الصف اسعاف - ارشيفية
بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى طفل مصرعه نتيجة التفاف حبل حول رقبته خلال اللعب بـ"مرجيحة"، في منطقة الصف، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طفل داخل مسكنه في الصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن طفل خلال اللعب، التف حبل حول رقبته، ما أسفر عن اختناقه ومصرعه.
 
استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال أفراد من أسرة الطفل، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

مصرع طفل

مركز الصف

امن الجيزة

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة