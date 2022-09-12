اليوم السابع
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مسؤولة أممية: العاملون في المجال الإنساني يواجهون تهديدات جسيمة

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 09:59 ص
مسؤولة أممية: العاملون في المجال الإنساني يواجهون تهديدات جسيمة حرب أوكرانيا
كتبت : هند المغربي

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صرّحت د. ناتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، خلال بيان: "يواجه العاملون في المجال الإنساني تهديدات ومخاطر جسيمة، غالبا ما تتفاقم بسبب قيود الوصول؛ حيث يحتاجون كل يوم إلى دعمنا الكامل للعمل بأمان وفعالية."

وأوضحت المسؤولة الأممية: يأتي معظم هؤلاء الأبطال من المجتمعات المتضررة من الأزمات، لافته إلى أن الدعم النفسي هو أيضا شكل من أشكال الإسعافات الأولية في أوكرانيا، حيث دعم صندوق الأمم المتحدة للسكان إنشاء مركز يقدّم المساعدة النفسية والطبية والقانونية للناجين من العنف المرتبط بالنزاع، يشمل ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي، الذي غالبا ما يزداد حدوثه في أوقات الأزمات.

ومن جانبها قالت أولجا ستيفانيشينا، نائبة رئيس الوزراء الأوكراني للتكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي، عند إطلاق المركز: "الهدف الرئيسي هو منع عودة الصدمات النفسية للناجين وتوفير بيئة من الثقة."

 

 


الأمم المتحدة

المجال الإنساني

أوكرانيا

حرب أوكرانيا

المنظمات الدولية



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