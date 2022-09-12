اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: توريد 119 طن و690 كيلو جرام أرز شعير لـ 21 موقعا

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 08:36 ص
محافظ كفر الشيخ: توريد 119 طن و690 كيلو جرام أرز شعير لـ 21 موقعا جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،  اليوم الاثنين، توريد 119 طن و 690 كجم  ، لمواقع توريد الأرز بمدن ومراكز المحافظة، لتسويقها من خلال البنك الزراعي المصري، وشركة مضارب كفر الشيخ، موجهاً عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، بمتابعة أعمال توريد الأرز، وتشجيع المزارعين على التوريد.

ومن جانبه أكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أن هناك 21 موقعا لاستلام الارز، بمدن ومراكز المحافظة ، مؤكداً أن المنزرع من الأرز هذا العام 244 ألف فدان والمتوقع توريد 244 ألف طن، عن كل فدان طن، مشيراً إلى أن محافظ كفر الشيخ وجه بمتابعة أعمال توريد الأرز وتقديم كافة التسهيلات للمزارعين لتوريد الأرز.

 

 


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