اليوم السابع
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محافظ الشرقية يُقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول التجاري

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 07:08 م
محافظ الشرقية يُقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول التجاري محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بمرحلة التعليم الثانوي الفني التجاري للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021 / 2022، ليكون 155 درجة بدلاً من 160 درجة.
 
أوضح محافظ الشرقية أنه تقرر التعديل في تنسيق الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للقبول بالصف الأول الثانوي الفني التجاري للعام الدراسي 2022 / 2023 ، تيسيراً على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بمرحلة التعليم الثانوي الفني التجاري بنطاق دائرة المحافظة وفق القواعد المنظمة للقبول .
 

الشرقية

تنسيق القبول بالثانوي التجاري

درجة للقبول الثانوي التجاري

تعليم التجاري



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