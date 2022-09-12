محافظ الشرقية يُقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول التجاري

الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بمرحلة التعليم الثانوي الفني التجاري للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021 / 2022، ليكون 155 درجة بدلاً من 160 درجة.

أوضح محافظ الشرقية أنه تقرر التعديل في تنسيق الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للقبول بالصف الأول الثانوي الفني التجاري للعام الدراسي 2022 / 2023 ، تيسيراً على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بمرحلة التعليم الثانوي الفني التجاري بنطاق دائرة المحافظة وفق القواعد المنظمة للقبول .