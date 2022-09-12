لقاء مشترك بين مسئول الطيران المدنى فى الشرق الأوسط والسفارة الأمريكية بالقاهرة

كتبت : هند المغربي

استقبل محمد أبو بكر كوشان، النائب الأول بمكتب الشرق الأوسط لمنظمة الطيران المدنى الدولى "الإيكاو" وأشلين تينيسون، المسئولة الاقتصادية بالسفارة الأمريكية فى القاهرة، اليوم، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك والفرص المحتملة وكيفية توسيع وتكثيف التعاون بين الطرفين، وذلك تزامنا واستضافة مصر للمؤتمر الإقليمى لتصميم وتخطيط المطارات التى نظمه المنظمة الدولية غدا.

حيث تستضيف مصر المؤتمر الإقليمى لتصميم وتخطيط المطارات الذى تنظمه المنظمة الدولية للطيران المدنى "الإيكاو"، بالتنسيق مع سلطة الطيران المدنى المصرى برعاية الشركة المصرية للمطارات، وذلك بمدينة الغردقة خلال الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الحالى.

يذكر أنه تأسس مكتب الشرق الأوسط التابع لمنظمة الطيران المدنى الدولى فى العاصمة المصرية القاهرة، فى عام 1953 ويضم 15 دولة عضو ويعد التحسين المستمر فى سلامة وأمن الطيران العالمى أمرًا أساسيًا لضمان استمرار النقل الجوى فى لعب دور رئيسى فى دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة فى جميع أنحاء العالم. ووفقا للمنظمة الدولية أن وجود نظام نقل جوى آمن ومجدٍ اقتصادياً وصديق للبيئة هو الهدف النهائى للإيكاو والدول الأعضاء فيها.