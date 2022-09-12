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كلاب الملكة إليزابيث تجد منزل ملكى جديد.. "‏BBC‏" تكشف التفاصيل

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 07:25 م
كلاب الملكة إليزابيث تجد منزل ملكى جديد.. "‏BBC‏" تكشف التفاصيل كلاب اليزابيث
كتبت: نهال أبو السعود

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أكدت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن كلاب الملكة إليزابيث الثانية ستعيش مع ابنها الأمير ‏أندرو وزوجته السابقة.‏
 
وسيأخذ الأمير أندرو دوق يورك وسارة زوجته السابقة كلبا الكورجي الصغيران ساندي وميك قدمهما ‏الأمير وبناته للملكة كهدية في عام 2021.‏
 
كان لدى الملكة أيضًا دورجي وهو الفصيل الألماني من الكورجي - يُدعى كاندى، والتي تم تصويرها ‏معها في يناير.‏
 
امتلكت الملكة اليزابيث الثانية أكثر من 30 كلبًا خلال حياتها، وكانت الرابطة قوية جدًا لدرجة أن ‏الجميع بدأوا على الفور تقريبًا في التساؤل عمن سيتبنى الكلاب.‏
 
وقال مصدر مقرب من الأمير أندرو لبي بي سي: "ستعود كلاب الكورجي للعيش في رويال لودج مع ‏الدوق والدوقة هي التي عثرت على الجراء التي أهداها الدوق إلى صاحبة الجلالة.‏
 
وأضاف، "ارتبطت الدوقة بجلالة الملكة على المشي وركوب الخيل على الكلاب ، وحتى بعد طلاقها ، ‏كانت تواصل صداقتها الكبيرة مع صاحبة الجلالة ، من خلال تمشية الكلاب في فروجمور ‏والدردشة".‏
 
أعطى الدوق البالغ من العمر 62 عامًا وابنتيه بياتريس ويوجيني الملكة ميك وجروًا آخر يُدعى ‏فيرجوس الربيع الماضي. كان الهدف هو رفع معنويات الملكة بينما كان زوجها ، الأمير الراحل فيليب ‏، في المستشفى ووسط إغلاق كوفيد، ثم أعطاها الأمير أندرو جروًا آخر من فصيل كورجي ، ساندي ، في عيد ميلادها الخامس والتسعين ‏الرسمي.‏
 
قالت أنجيلا كيلي مصممة أزياء الملكة، ومساعدتها الشخصية وصديقتها القديمة مؤخرًا، إن ‏الوافدين الجدد أثبتوا "فرحهم الدائم" و"دائمًا ما يرسمون الابتسامة على وجوه الجميع".‏

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