كلاب الملكة إليزابيث تجد منزل ملكى جديد.. "‏BBC‏" تكشف التفاصيل

أكدت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن كلاب الملكة إليزابيث الثانية ستعيش مع ابنها الأمير أندرو وزوجته السابقة.
وسيأخذ الأمير أندرو دوق يورك وسارة زوجته السابقة كلبا الكورجي الصغيران ساندي وميك قدمهما الأمير وبناته للملكة كهدية في عام 2021.
كان لدى الملكة أيضًا دورجي وهو الفصيل الألماني من الكورجي - يُدعى كاندى، والتي تم تصويرها معها في يناير.
امتلكت الملكة اليزابيث الثانية أكثر من 30 كلبًا خلال حياتها، وكانت الرابطة قوية جدًا لدرجة أن الجميع بدأوا على الفور تقريبًا في التساؤل عمن سيتبنى الكلاب.
وقال مصدر مقرب من الأمير أندرو لبي بي سي: "ستعود كلاب الكورجي للعيش في رويال لودج مع الدوق والدوقة هي التي عثرت على الجراء التي أهداها الدوق إلى صاحبة الجلالة.
وأضاف، "ارتبطت الدوقة بجلالة الملكة على المشي وركوب الخيل على الكلاب ، وحتى بعد طلاقها ، كانت تواصل صداقتها الكبيرة مع صاحبة الجلالة ، من خلال تمشية الكلاب في فروجمور والدردشة".
أعطى الدوق البالغ من العمر 62 عامًا وابنتيه بياتريس ويوجيني الملكة ميك وجروًا آخر يُدعى فيرجوس الربيع الماضي. كان الهدف هو رفع معنويات الملكة بينما كان زوجها ، الأمير الراحل فيليب ، في المستشفى ووسط إغلاق كوفيد، ثم أعطاها الأمير أندرو جروًا آخر من فصيل كورجي ، ساندي ، في عيد ميلادها الخامس والتسعين الرسمي.
قالت أنجيلا كيلي مصممة أزياء الملكة، ومساعدتها الشخصية وصديقتها القديمة مؤخرًا، إن الوافدين الجدد أثبتوا "فرحهم الدائم" و"دائمًا ما يرسمون الابتسامة على وجوه الجميع".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة