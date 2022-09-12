قيادات قنا يواصلون استقبال المواطنين للاستماع لشكاواهم

واصل الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير المساعد، استقبال المواطنين بمكتبهما لبحث شكاواهم ووضع الحلول المناسبة لها، وذلك فى إطار حرصهم الدائم على الاستماع الى شكاوى المواطنين عن قرب وبحث الحلول المناسبة لها.

وأكد عمر، أن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم يأتى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف نائب المحافظ، أنه من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدا سيادة القانون ، مشيرا إلي أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة.