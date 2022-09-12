قبل دورته الـ51.. مجلس حقوق الإنسان يقف دقيقة حداد على روح الملكة إليزابيث

كتبت : هند المغربي

وقف مجلس حقوق الإنسان دقيقة صمت حدادًا على الراحلة الملكة اليزابيث الثانية، فيما أطلق ممثل بعثة المملكة المتحدة البريطانية عليها لقب "أعظم دبلوماسي في بلاده".

وانطلقت اليوم الاثنين الدورة الحادية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان المقرره في الفترة من 12 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2022 حيث سيعقد مجلس حقوق الإنسان دورته العادية في قصر الأمم المتحدة بجنيف.

ومن جانبها ستقدم ندى الناشف ، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان ، التي تشغل حاليًا منصب المفوض السامي بالنيابة ، التحديث الشفوي للمفوض السامي في الساعة 9 صباحًا يوم الاثنين 12 سبتمبر في الغرفة XX.

ووفق مجلس حقوق الانسان " في إطار البند الثاني من جدول الأعمال المتعلق بالتقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام ، سيعقد المجلس حوارات تفاعلية منفصلة بشأن تقرير آلية التحقيق المستقلة لميانمار بشأن حالة حقوق الإنسان لمسلمي الروهينجا والأقليات الأخرى في ميانمار ؛ بالإضافة الى تقرير المفوضية السامية حول تعزيز المصالحة والمساءلة وحقوق الإنسان في سريلانكا ؛ وتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان؛ وتقرير المفوض السامي عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في نيكاراغوا في 12 و 13 سبتمبر، كما سيعقد حوارًا تفاعليًا معززًا حول حالة حقوق الإنسان للنساء والفتيات في أفغانستان في اليوم الأول.