قادرون باختلاف.. سيدة من ذوات الهمم تطلق ضربة بداية بطولة كرة قدم بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

شهدت إحدى دورات كرة القدم الودية في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حضورا بارزا بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فيما ركلت ركلة البداية وانطلاق أولى مباريات البطولة إحدى السيدات من ذوي الهمم.

وركلت ركلة البداية عبير عبدالعزيز، إحدى أعضاء مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، التي تتولى مهام أمانة متحدي الإعاقة في مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان.

جاءت ركلة البداية ضمن أولى مباريات البطولة بين فريقي ليفربول وأولمبيك، وانتهت المباراة بفوز فريق أولمبيك على فريق ليفربول بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.

وشهد انطلاق البطولة، التي تقام فعالياتها في نادي الصفوة الرياضي بمدينة العاشر من رمضان، حضور عدد كبير من جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، على رأسهم النائب أحمد الخطيب، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الشرقية، والنائب سامي نصر الله، عضو مجلس النواب عن مدينتي بلبيس والعاشر من رمضان، ومدحت شهاب، أمين حزب مستقبل وطن في مدينة العاشر من رمضان.