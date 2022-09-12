فوائد البصل الأبيض لجسمك.. يحسن الصحة الإنجابية وتقوية المناعة

كتبت فاطمة ياسر

البصل الأبيض يعد من الخضروات ذات القيمة الغذائية العالية، لأنه يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن التي لا غني عنها، ويطلق علي البصل الأبيض أنه مضاد حيوي قوية .

وقدم التقرير المنشور عبر موقع “netmeds"، أبرز وأهم الفوائد الصحية التي تحل علي الجسم الذي يتناول البصل الأبيض، ومنها:

-يعمل علي تحسين الصحة الإنجابية للمرأة ، لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تساهم بشكل ملحوظ في تحسن الصحة الانجابية.

-يعمل علي الوقاية من الأمراض المزمنة، والسبب أنه يحتوي علي مركب رئيسي لتحفيز الاستجابة المناعية بالجسم، فيرجع احتوائه علي فيتامين سي ومضادات الأكسدة علي حماية الإصابة بالأمراض المزمنة، كالسكر والسرطان وأمراض القلب.

-الحفاظ علي صحة الأمعاء، لأن تناول البصل الأبيض يعمل علي تغذية بكتريا الأمعاء وصحة الجهاز الهضمي، ويعمل علي تنظيم حركة الأمعاء.

- مسيل للدم أي حامي من تخثر الدم، فمركبات الفلافونويد والكبريت تساعد في ترقق الدم، وهذا يساعد على تحسين الدورة الدموية في الأوردة والشرايين والحد من الإصابة بالجلطات.

-يحافظ علي صحة القلب يقلل من فرص التعرض لأي مضاعفات صحية مرتبطة به، فالبصل الأبيض تناوله يساهم بشكل كبير في تقليل الدهون الثلاثية ومستويات الكولسترول الضار، والحد من ارتفاع ضغط الدم، كما أنه غني بمضادات الأكسدة، وهذا يعمل علي تحسين وظائف القلب.