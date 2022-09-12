فحص 248 حيوانا و2230 طائرا خلال قافلة بيطرية في قطور بالغربية.. صور

الغربية محمد طارق

واصلت مديرية الطب البيطرى فى محافظة الغربية، برئاسة الدكتور حاتم أنور مدير المديرية، تنفيذ أعمال القوافل البيطرية العلاجية لتشمل جميع قرى مراكز المحافظة الأكثر احتياجا، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

حيث تم تنفيذ القافلة البيطرية العلاجيه بقرية سملا التابعة لمركز ومدينة قطور، وذلك تنسيقا للتعاون فيما بين مديرية الطب البيطرى وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة طنطا والهيئه العامة للخدمات البيطرية، وبمشاركة العديد من الأطباء البيطريين المتخصصين.

وخلال القافلة تم تقديم الكشف بالمجان والفحص التناسلى للحيوانات الوارده من مختلف الأنواع وتقديم العلاج المناسب لها، مع إستخدام أجهزة السونار إلى جانب التوعيه والإرشاد للمربين وأهميه التحصينات والترقيم والتسجيل والتأمين على المواشى لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، و تم رش جميع الحيوانات لمكافحه الطفيليات الخارجية وتجريع المواشى بالأدوية اللازمه لمكافحة الطفيليات الداخلية، وتحصين الحيوانات ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والجلد العقدى وسحب عينات الدم وقوفا على مدى الإصابه بمرض البروسيلا من عدمه، وتبليع مغناطيس وكذا فحص الطيور وإعطاء العلاج المناسب لها .

وبلغ إجمالى ماتم فحصه من الحيوانات 248 حيوانا و2230 طائرا، والجدير بالذكر أن مديرية الطب البيطرى مستمرة فى تنفيذ القوافل العلاجيه لتشمل القرى الأكثر احتياجا بجميع مراكز المحافظة.



القوافل البيطرية العلاجية