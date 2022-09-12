طقس الخليج.. ممطر بالسعودية صحو بالإمارات حار بالبحرين وشديد الحرارة فى الكويت

إعداد عبد الوهاب الجندى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الإثنين الموافق 12 سبتمبر 2022، فى السطور التالية.

طقس السعودية



قال مركز الأرصاد الجوية في السعودية، إنه "بمشيئة الله تعالى لازالت الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة".

الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزئيين الأوسط والجنوبي تصل إلى 40كم/ساعة على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية.

ارتفاع الموج: من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية.

حالة البحر: خفيف الى متوسط الموج.

طقس الإمارات



توقع المركز الوطني الإماراتي للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 14:50 والمد الثاني عند الساعة 02:34 والجزر الأول عند الساعة 08:20 والثاني عند الساعة 20:22 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 10:52 والمد الثاني عند الساعة 23:33 والجزر الاول عند الساعة 17:15 والجزر الثاني عند الساعة 05:17.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم : المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 41 29 90 20 دبي 38 30 90 30 الشارقة 38 26 90 25 عجمان 37 29 90 35 أم القيوين 38 25 90 25 رأس الخيمة 41 26 90 20 الفجيرة 35 29 85 45 العين 42 31 75 15 ليوا 42 30 90 15 الرويس 41 28 95 45 السلع 41 29 95 40 دلما 37 31 85 50 طنب الكبرى 38 30 85 45 طنب الصغرى 38 30 85 45 أبو موسى 38 30 85 45 - مل –

طقس الكويت



قالت إدارة الأرصاد الجوية إن طقس اليوم شديد الحرارة والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 - 40 كم/ساعة مع فرصة للغبار المحمول على بعض المناطق .

أما ليلا فهو حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 32 كم/ساعة .. درجة الحرارة الصغرى: 28 °ﻡ

طقس البحرين



قالت وزارة الاتصالات والمواصلات في البحرين، إن طقس اليوم في المملكة حار ورطب نسبيا، والرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية غربية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحيانا خلال النهار

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام، ودرجة الحرارة العظمى 42 م درجة الحرارة الصغرى 29 م، أما الرطوبة النسبية العظمى 80 % الرطوبة النسبية الصغرى